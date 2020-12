Meteo Italia direzione Natale: imponenti cambiamenti, ecco quali (Di venerdì 11 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici di previsione continuano a mostrarci un dicembre estremamente dinamico. Difficilmente registreremo variazioni Meteo climatiche importanti, ciononostante il cambiamento di scenario potrebbe essere imponente. Cambiamento che potrebbe derivare, confermando quanto scritto ultimamente, da una ridistribuzione barica continentale o addirittura emisferica. Dall’altra sponda dell’Oceano Atlantico gli effetti della Nina cominceranno a farsi sentire per davvero e non resterà che capire quali potrebbero essere le ripercussioni dalle nostre parti. Ricordiamoci che in Europa gli effetti non sono diretti, il grande Oceano è in grado di intervenire sulle influenze smorzandone i toni. Non per questo non potrebbero esserci variazioni di una certa imponenza, in primis dovremo monitorare con ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici di previsione continuano a mostrarci un dicembre estremamente dinamico. Difficilmente registreremo variazioniclimatiche importanti, ciononostante il cambiamento di scenario potrebbe essere imponente. Cambiamento che potrebbe derivare, confermando quanto scritto ultimamente, da una ridistribuzione barica continentale o addirittura emisferica. Dall’altra sponda dell’Oceano Atlantico gli effetti della Nina cominceranno a farsi sentire per davvero e non resterà che capirepotrebbero essere le ripercussioni dalle nostre parti. Ricordiamoci che in Europa gli effetti non sono diretti, il grande Oceano è in grado di intervenire sulle influenze smorzandone i toni. Non per questo non potrebbero esserci variazioni di una certa imponenza, in primis dovremo monitorare con ...

