Meteo Italia direzione Natale | cambiamenti importanti Vediamo cosa

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 11 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici di previsione continuano a mostrarci un dicembre estremamente dinamico. Difficilmente registreremo variazioniclimatiche, ciononostante il cambiamento di scenario potrebbe essere imponente. Cambiamento che potrebbe derivare, confermando quanto scritto ultimamente, da una ridistribuzione barica continentale o addirittura emisferica. Dall’altra sponda dell’Oceano Atlantico gli effetti della Nina cominceranno a farsi sentire per davvero e non resterà che capire quali potrebbero essere le ripercussioni dalle nostre parti. Ricordiamoci che in Europa gli effetti non sono diretti, il grande Oceano è in grado di intervenire sulle influenze smorzandone i toni. Non per questo non potrebbero esserci variazioni di una certa imponenza, in primis dovremo monitorare con ...