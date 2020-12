Meloni, demagogia trumpiana: 'La Cina disinforma, che fa il governo?' (Di venerdì 11 dicembre 2020) La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni attacca il governo e la Cina, rea di aver falsificato alcune notizie sulla nascita del Coronavirus. "La Cina sta avviando una campagna globale di ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 dicembre 2020) La leader di Fratelli d'Italia Giorgiaattacca ile la, rea di aver falsificato alcune notizie sulla nascita del Coronavirus. "Lasta avviando una campagna globale di ...

globalistIT : - andrew_verd : Per Angela #Merkel 590 morti al giorno sono un prezzo inaccettabile. In Italia ancora oggi 887 morti non frenano la… - il_sisco : @enrico_levi @CarloCalenda Condivido in pieno la sua preoccupazione. Ma se Calenda si limita solo a fare il grillo… - Arcireddu17 : @VujaBoskov Nel suo tweet, della Meloni, un concentrato di ignoranza, populismo, demagogia che forse solo gli ubria… - mrcbnvmb : @EmiF74 @pesce_di_marzo @GiorgiaMeloni Sì, esatto, sono proprio io che faccio demagogia, io che non faccio parte di… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni demagogia Meloni, demagogia trumpiana: "La Cina disinforma, che fa il governo?" Globalist.it Meloni, demagogia trumpiana: "La Cina disinforma, che fa il governo?"

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni attacca il governo e la Cina, rea di aver falsificato alcune notizie sulla nascita del Coronavirus. "La Cina sta avviando una campagna globale di disinfor ...

Il Covid l’ha chiarito: l’impegno dei politici sono le proposte ad effetto. Anche se sono cialtronerie

La gestione dell’emergenza Covid ha messo in risalto, se ancora avevamo qualche dubbio, la diffusione della cialtroneria di alcuni politici di destra e di sinistra. La medaglia d’oro per la proposta p ...

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni attacca il governo e la Cina, rea di aver falsificato alcune notizie sulla nascita del Coronavirus. "La Cina sta avviando una campagna globale di disinfor ...La gestione dell’emergenza Covid ha messo in risalto, se ancora avevamo qualche dubbio, la diffusione della cialtroneria di alcuni politici di destra e di sinistra. La medaglia d’oro per la proposta p ...