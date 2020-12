Meghan Markle è la reale più famosa al mondo (davanti a Kate Middleton e alla regina) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ebbene sì, «Meghan Markle è la reale britannica più famosa al mondo». Ad affermarlo è uno studio firmato dal sito di e-commerce OnBuy, che ha analizzato le ricerche degli ultimi mesi su Google, Instagram e altri social, sommandole ai noti sondaggi di popolarità realizzati di recente da altre importanti società, ad esempio YouGov. E il risultato, appunto, incorona l’ex attrice, seppur con un minimo scarto. Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ebbene sì, «Meghan Markle è la reale britannica più famosa al mondo». Ad affermarlo è uno studio firmato dal sito di e-commerce OnBuy, che ha analizzato le ricerche degli ultimi mesi su Google, Instagram e altri social, sommandole ai noti sondaggi di popolarità realizzati di recente da altre importanti società, ad esempio YouGov. E il risultato, appunto, incorona l’ex attrice, seppur con un minimo scarto.

FilippoCarmigna : Meghan Markle, il dramma segreto del principe Harry: «È terrorizzato dalla moglie. Voci di divorzio...» - IOdonna : Meghan Markle è la reale più popolare al mondo - VanityFairIt : La battaglia dei Sussex contro la stampa scandalistica si arricchisce di un nuovo capitolo: ora sotto accusa (per d… - zazoomblog : Meghan Markle terrorizza Harry: aria di crisi per la coppia reale - #Meghan #Markle #terrorizza #Harry: - cocoa_key : RT @vogue_italia: 8 consigli utili: dalle spuntatine regolari all'uso del ferro (preferibile alla piastra), passando per maschere ad hoc e… -