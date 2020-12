Media cinesi: “Covid in Italia prima che a Wuhan. Bimbo positivo a novembre 2019 è la prova” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il coronavirus Sars-CoV-2 potrebbe essere apparso prima in Italia che a Wuhan. Torna a sostenerlo il tabloid di Pechino Global Times, che ha sentito esperti cinesi sugli ultimi studi i quali hanno rivelato la presenza del virus in pazienti Italiani già prima di dicembre 2019. Tra questi viene citato il caso di un bambino di quattro anni, che aveva sviluppato tosse già il 21 novembre dello scorso anno e a cui era stata diagnosticata la presenza del Coronavirus dall’analisi di un tampone fatto il 5 dicembre successivo, che aveva dato un alto grado di somiglianza con il virus identificato a Wuhan. “A ogni modo, questo non localizza l’Italia come l’origine del virus”, scrive il tabloid di Pechino citando esperti, “dal ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il coronavirus Sars-CoV-2 potrebbe essere apparsoinche a. Torna a sostenerlo il tabloid di Pechino Global Times, che ha sentito espertisugli ultimi studi i quali hanno rivelato la presenza del virus in pazientini giàdi dicembre. Tra questi viene citato il caso di un bambino di quattro anni, che aveva sviluppato tosse già il 21dello scorso anno e a cui era stata diagnosticata la presenza del Coronavirus dall’analisi di un tampone fatto il 5 dicembre successivo, che aveva dato un alto grado di somiglianza con il virus identificato a. “A ogni modo, questo non localizza l’come l’origine del virus”, scrive il tabloid di Pechino citando esperti, “dal ...

