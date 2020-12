Maxi evasione di una società con sede nel salernitano: le foto dei beni sequestrati (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCon il coordinamento di questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza delComando Provinciale di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di sei soggetti, tra commercialisti ed amministratori di una società di Milano, ritenuti a vario titolo responsabili di un’evasione fiscale quantificata in oltre 2 milioni e mezzo di euro. Le prime indagini sono state avviate nel 2016, da parte delle Fiamme Gialle di Vallo dellaLucania, insospettite dal fatto che un imprenditore aveva spostato nel piccolo comune cilentano di Laurino (Sa) la sede di una delle sue imprese, operante nel settoredell’impiantistica termica. Un trasferimento anomalo e, soprattutto, avvenuto solo sulla carta. Come riscontrato infatti dai militari nel corso di un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCon il coordinamento di questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza delComando Provinciale di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di sei soggetti, tra commercialisti ed amministratori di unadi Milano, ritenuti a vario titolo responsabili di un’fiscale quantificata in oltre 2 milioni e mezzo di euro. Le prime indagini sono state avviate nel 2016, da parte delle Fiamme Gialle di Vallo dellaLucania, insospettite dal fatto che un imprenditore aveva spostato nel piccolo comune cilentano di Laurino (Sa) ladi una delle sue imprese, operante nel settoredell’impiantistica termica. Un trasferimento anomalo e, soprattutto, avvenuto solo sulla carta. Come riscontrato infatti dai militari nel corso di un ...

zazoomblog : Maxi evasione di una società con sede nel salernitano: le foto dei beni sequestrati - #evasione #società… - occhio_notizie : Avevano spostato l'azienda in provincia di Salerno ma solo sulla carta: scoperto un maxi giro di evasione fiscale - teobaratto90 : RT @Forchielli: Un imprenditore deve sapere fronteggiare questa ed altre avversità. Io avrei preferito non pagare l’ammenda, ma l’agenzia… - umarells : RT @Forchielli: Un imprenditore deve sapere fronteggiare questa ed altre avversità. Io avrei preferito non pagare l’ammenda, ma l’agenzia… - LatinaCorriere : Maxi evasione, arrestato un imprenditore di Aprilia: scatta il sequestro dei beni - -