Max Casacci a FQMagazine | “Scontiamo una classe dirigente vecchia Ma sono ottimista | i giovani come Greta ci salveranno”

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Maxè chitarrista e mente dei Subsonica, ma il suo nuovo album solista non c’entra niente con l’elettronica della band di Torino. Anzi, ha poco da spartire con tutta la musica che sentiamo di solito. Earthphonia, che esce l’11 dicembre, è costruito solo con suoni della natura: versi di uccelli che diventano linee di basso, lo scorrere dell’acqua che si fa percussione, vulcani che dettano il “ritmo della terra”. E poi raffiche di vento, ghiacciai che si spezzano, rumori dai fondali degli oceani. Grazie alla tecnologia, questi campionamenti prendono il posto di chitarre, bassi e batterie. “È un progetto che vuole creare empatia fra noi e la natura: solo così possiamo trovare le soluzioni più adatte all’emergenza climatica”, racconta il musicista a. Non a caso, insieme al disco c’è anche un libro scritto con Mario Tozzi, geologo e ...

"E se provassi a immaginare una musica per il mondo che verrà 'dopo'?" Con questa ispirazione legata a un mondo 'post pandemia', Max Casacci, fondatore e chitarrista dei Subsonica (e tanto altro), ha ...