Mattarella chiede «sacrifici e unità» per sconfiggere il Coronavirus – Il video (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella lotta contro il Coronavirus sono ancora necessari «sacrifici, serietà e unità». È questo il monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di conferimento del Premio nazionale per l'innovazione 'Premio dei Premi' 2020. Il dopo pandemia, ha detto ancora il capo dello Stato, «può essere un ponte verso una società più giusta e inclusiva o verso una società con squilibri irrisolti, molto dipenderà da quanto e come investiremo in ricerca e innovazione». Per questo «non dobbiamo arrenderci ai danni della pandemia sul tessuto sociale». Il Paese è di fronte a un bivio, un «crocevia inedito: costruire una società più giusta e inclusiva o avere una società con disparità e squilibri più forti». Mattarella ha quindi sottolineato la necessità di non sprecare ...

