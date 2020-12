Matilda De Angelis e Nicole Kidman: il bacio è già cult (Di venerdì 11 dicembre 2020) Matilda De Angelis protagonista di The Undoing racconta l’incontro sul set con Nicole Kidman: “Il mio vero primo bacio” Ora è su Netflix ne ‘L’incredibile storia dell’Isola delle Rose’ di Syndey Sibilia. L’8 gennaio, invece, arriva su Sky con ‘The Undoing – Le verità non dette‘ al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant. Stiamo parlando… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020)Deprotagonista di The Undoing racconta l’incontro sul set con: “Il mio vero primo” Ora è su Netflix ne ‘L’incredibile storia dell’Isola delle Rose’ di Syndey Sibilia. L’8 gennaio, invece, arriva su Sky con ‘The Undoing – Le verità non dette‘ al fianco die Hugh Grant. Stiamo parlando… L'articolo Corriere Nazionale.

Raiofficialnews : Il primo trailer di #Leonardo, la serie evento sul genio del Rinascimento, in onda su @RaiUno e @RaiPlay nel 2021,… - sfiorata82 : RT @badtasteit: L'incredibile storia dell'Isola delle Rose: la nostra intervista con #SydneySibilia, Elio Germano e Matilda De Angelis http… - exitlight_ : RT @blackrowley: Matilda De Angelis che bacia Elio Germano... una pietra miliare del cinema, una vittoria per i bisessuali, un momento stor… - blackrowley : Matilda De Angelis che bacia Elio Germano... una pietra miliare del cinema, una vittoria per i bisessuali, un momento storico per l’Italia - Jo19059493 : RT @NetflixIT: Quest’anno sotto l’albero c’è di tutto: un’isola leggendaria con Elio Germano e Matilda De Angelis, le nuove e terrificanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Matilda Angelis Matilda De Angelis conquista gli Usa: “Recitare nuda? Un modo di esprimere me stessa” Corriere dello Sport.it Matilda De Angelis e Nicole Kidman: il bacio è già cult

Stiamo parlando della giovanissima Matilda De Angelis nel cast della miniserie miniserie targata HBO più attesa e chiacchierata dell’anno. Dopo aver stregato i telespettatori americani a inglesi con ...

"La recitazione per capire meglio la mia musica"

Oggi esce il nuovissimo singolo di Violetta Zironi, protagonista anche di un film su Netflix: "Il cinema è una passione che mi stimola e rende migliore" ...

Stiamo parlando della giovanissima Matilda De Angelis nel cast della miniserie miniserie targata HBO più attesa e chiacchierata dell’anno. Dopo aver stregato i telespettatori americani a inglesi con ...Oggi esce il nuovissimo singolo di Violetta Zironi, protagonista anche di un film su Netflix: "Il cinema è una passione che mi stimola e rende migliore" ...