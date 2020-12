Master Chief in Fortnite | come sbloccare lo stile nero opaco dell’eroe di Halo

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La Battaglia Reale dinon piacerà di certo a tutti i videogiocatori là fuori, ma è innegabile che abbia il merito di sapersi rinnovare a ritmo continuo. Il tutto grazie al susseguirsi di diverse stagioni, confezionate dai ragazzi di Epic Games per mantenere sempre attiva l’ampia community della sua esperienza sparacchina multiplayer. Spazio allora a temi sempre nuovi, sfide mai viste prima e tantissime attività da condividere con amici e conoscenti online. Senza dimenticare i tanti eventi speciali e le varie collaborazioni che negli anni hanno portato il videogame a dove si trova adesso, vale a dire alla Stagione 5 del Capitolo 2. Non dovrebbe allora stupire che di recente il team di sviluppo americano sia andato ad introdurre inBattle Royale un nuovo set di skin denominato Serie leggende dei videogiochi, che per l’appunto ...

In occasione dei The Game Awards, Microsoft ha annunciato diverse novità: Perfect Dark, il primo titolo di The Initiative, lo studio di sviluppo degli Xbox Game Studios creato completamente da zero; M ...Fortnite ha annunciato il nuovo stile Master Chief con un video dedicato. La versione gratis della skin è quella nera ...