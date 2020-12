Massimo Ranieri in lacrime in diretta | “Non ce la faccio”

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella seconda puntata di Qui e adesso, il conduttorescoppia inin. Un artista speciale lo fa commuovere per una canzone. Quando il passato torna a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

RaiTre : Il racconto del mondo del teatro e della musica attraverso gli occhi dei suoi protagonisti: @fdegregori sarà sul pa… - Raiofficialnews : #Quieadesso, dal palco del @TeatroSistina il secondo appuntamento con lo show di Massimo Ranieri. Tra gli ospiti: F… - radiolisola : #NowPlaying: Massimo Ranieri - Perdere l'amore - zazoomblog : QUI E ADESSO MASSIMO RANIERI- Diretta e ospiti 10 dicembre: finale con Brachetti - #ADESSO #MASSIMO #RANIERI-… - ayrinl : RT @scrabionata: Non iniziate con 'Cattelan a Sanremo2022' perché Sanremo2022 è di Massimo Ranieri, ci sono delle precedenze e delle priori… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ranieri

Qui e adesso , il nuovo programma di Massimo Ranieri, torna in onda questa sera con la seconda puntata: la cover del Valzer del moscerino .. Queste due propongono in studio una cover de Il valzer del ...Salvador Sobral è stato ospite della seconda puntata di Qui e adesso. L’artista vinse l’edizione 2017 dell’Eurovision Song Contest, ma non riuscì a godersi a pieno quell’esperienza perché aveva gravi ...