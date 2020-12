Massimo Boldi, quella morte ha segnato la sua vita all’improvviso (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Massimo Boldi, racconta quel tragico evento che l’ha colpito nel passato. Ancora oggi un dolore prepotente lo affligge. Massimo Boldi oggi sarà protagonista nel film Prestami tua moglie, in onda in prima serata su Cine34. Una commedia di Giuliano Carnimeo, basata sugli impicci amorosi tra mogli e amanti. Ma ecco la rivelazione shock dell’attore che Leggi su youmovies (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., racconta quel tragico evento che l’ha colpito nel passato. Ancora oggi un dolore prepotente lo affligge.oggi sarà protagonista nel film Prestami tua moglie, in onda in prima serata su Cine34. Una commedia di Giuliano Carnimeo, basata sugli impicci amorosi tra mogli e amanti. Ma ecco la rivelazione shock dell’attore che

zazoomblog : Massimo Boldi torna con la ex fidanzata:”Andremo a convivere” - #Massimo #Boldi torna - cinematografoIT : @Valeri0Sammarc0 Neri Parenti, Christian De Sica e Massimo Boldi tornano In vacanza sotto l'albero: 'Non è cambiato… - SpettacoloMania : Riecco Boldi e De Sica... da domenica on demand #InVacanzaSuMarte vi raccontiamo tutto qui e ve lo raccontano anche… - DarksiderCinema : Abbiamo incontrato (virtualmente) @MassimoBoldi, #ChristianDeSica e tutto il cast di #InVacanzaSuMarte, il film di… - Notiziedi_it : Massimo Boldi, è di nuovo amore con Irene Fornaciari: ‘Vorrei venisse a vivere con me’ -