Mass Effect: il nuovo videogioco vede il ritorno di diversi sviluppatori che hanno lavorato alla trilogia originale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella serata di ieri BioWare ha mostrato oltre ad un trailer di Dragon Age 4, anche un nuovo teaser dedicato al prossimo capitolo di Mass Effect. Ora sappiamo che per l'occasione, diversi membri che hanno lavorato all'originale trilogia, stanno per ritornare nello studio per lavorare al nuovo progetto. Su Twitter, il direttore del nuovo Mass Effect Mike Gamble ha svelato che il designer narrativo Dusty Everman (Mass Effect 1, 2, 3, Andromeda) e Parrish Ley (Mass Effect 1, 2, 3) hanno precedentemente lasciato BioWare, ma sono tornati a lavorare al nuovo progetto. Gamble ha aggiunto che ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella serata di ieri BioWare ha mostrato oltre ad un trailer di Dragon Age 4, anche unteaser dedicato al prossimo capitolo di. Ora sappiamo che per l'occasione,membri cheall', stanno per ritornare nello studio per lavorare alprogetto. Su Twitter, il direttore delMike Gamble ha svelato che il designer narrativo Dusty Everman (1, 2, 3, Andromeda) e Parrish Ley (1, 2, 3)precedentemente lasciato BioWare, ma sono tornati a lavorare alprogetto. Gamble ha aggiunto che ...

Eurogamer_it : Il nuovo capitolo di #MassEffect vede il ritorno degli sviluppatori che hanno lavorato alla trilogia. - archaengell : Io ancora qui che non mi capacito per Mass Effect. Ma proprio zero. Can't believe che è la prima cosa che mi causa… - pluto_ass : RT @lunanellabisso: No ragazzi io sto piangendo fermate il gioco il video del nuovo Mass Effect mi ha uccisa e resuscitata stamattina la mi… - IGNitalia : Dopo l'annuncio del nuovo capitolo di #MassEffect ai The Game Awards, il director Mike Gamble ha confermato su Twit… - galacticguy30 : -