Mascherine Fca, Zanettin (FI): “Ritiratele dalle scuole” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il deputato di forza italia Zanettin ha presentato una interrogazione parlamentare in merito alle Mascherine prodotte da Fca L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il deputato di forza italiaha presentato una interrogazione parlamentare in merito alleprodotte da Fca L'articolo .

FI_Veneto : RT @PierantonioZ: Zanettin interpella Conte su mascherine FCA che sono state distribuite nelle scuole e puzzano di solvente. - PierantonioZ : Zanettin interpella Conte su mascherine FCA che sono state distribuite nelle scuole e puzzano di solvente. - VicenzaPiu_com : Inchiesta @Striscia su mascherine #FCA non conformi distribuite a scuola, @PierantonioZ (FI): “ @GiuseppeConteIT… - Angelo79787229 : @Striscia @Moreno_Morello Fca produce mascherine? E non ha dato una mascherina ai dipendenti? - VittorioDiVinc1 : @matteosalvinimi No Matteo la FCA non è più italiana e le tasse le pagano in Olanda e poi adesso producono mascheri… -