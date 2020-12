Marsiglia, Villas-Boas: «Champions League brutta esperienza» (Di venerdì 11 dicembre 2020) André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, ha voluto cancellare l’esperienza europea in Champions League: le sue dichiarazioni André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, ha voluto cancellare l’esperienza europea in Champions League. «Questa sarà la prima e ultima domanda sulla Champions League. Non voglio parlare troppo di quella che è stata una brutta esperienza per noi. Sarà una bella esperienza per il futuro. Abbiamo pagato a caro prezzo i piccoli dettagli: la marcatura su un calcio d’angolo, la mancanza di gol, le incursioni in attacco, la preparazione della partita. È una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) André, allenatore del, ha voluto cancellare l’europea in: le sue dichiarazioni André, allenatore del, ha voluto cancellare l’europea in. «Questa sarà la prima e ultima domanda sulla. Non voglio parlare troppo di quella che è stata unaper noi. Sarà una bellaper il futuro. Abbiamo pagato a caro prezzo i piccoli dettagli: la marcatura su un calcio d’angolo, la mancanza di gol, le incursioni in attacco, la preparazione della partita. È una ...

