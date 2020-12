Marocco annuncia la ripresa delle relazioni con Israele (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il presidente Trump ha annunciato l’apertura delle relazioni diplomatiche tra Marocco e Israele. Ha anche affermato che gli USA riconosceranno la sovranità marocchina sul territorio conteso del Sahara occidentale. Il Marocco diventa così il quarto paese arabo e a maggioranza musulmana ad aprire legami con Israele. Marocco annucia la ripresa delle relazioni con Israele: Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il presidente Trump hato l’aperturadiplomatiche tra. Ha anche affermato che gli USA riconosceranno la sovranità marocchina sul territorio conteso del Sahara occidentale. Ildiventa così il quarto paese arabo e a maggioranza musulmana ad aprire legami conannucia lacon

MoliPietro : Marocco annuncia la ripresa delle relazioni con Israele - CheGuevaraRoma : RT @michelegiorgio2: Nuova batosta diplomatica per Abu Mazen. Ma l'Amministrazione Usa uscente ha anche riconosciuto la sovranità del Maroc… - EREpifania : RT @michelegiorgio2: Nuova batosta diplomatica per Abu Mazen. Ma l'Amministrazione Usa uscente ha anche riconosciuto la sovranità del Maroc… - Alma92069865 : RT @michelegiorgio2: Nuova batosta diplomatica per Abu Mazen. Ma l'Amministrazione Usa uscente ha anche riconosciuto la sovranità del Maroc… - Carmela_oltre : RT @michelegiorgio2: Nuova batosta diplomatica per Abu Mazen. Ma l'Amministrazione Usa uscente ha anche riconosciuto la sovranità del Maroc… -