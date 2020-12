Mannino è stato assolto per la trattativa Stato-mafia (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - "Umanamente non posso che essere soddisfatto. È l'ennesima assoluzione di una teoria di processi imbastiti fin dal 1991 per giungere sempre, lungo la linea dell'assurdo quindi della non verità, a quest'ultimo processo nel quale artificiosamente e senza fondamenti alcuni, si è tentato di attribuirmi una qualche responsabilità". Lo dice all'AGI l'ex ministro Dc, Calogero Mannino, dopo la sentenza di assoluzione pronunciata questa mattina dalla Cassazione, sul processo sulla trattativa Stato-mafia. Mannino era già Stato assolto in primo e in secondo grado. "Anche in questo processo - prosegue Mannino - ha giocato un vizio, ovviamente deliberato, che hanno assunto con la linea dell'ossessione inquisitoria alcuni magistrati della procura di Palermo e della procura ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - "Umanamente non posso che essere soddisfatto. È l'ennesima assoluzione di una teoria di processi imbastiti fin dal 1991 per giungere sempre, lungo la linea dell'assurdo quindi della non verità, a quest'ultimo processo nel quale artificiosamente e senza fondamenti alcuni, si è tentato di attribuirmi una qualche responsabilità". Lo dice all'AGI l'ex ministro Dc, Calogero, dopo la sentenza di assoluzione pronunciata questa mattina dalla Cassazione, sul processo sullaera giàassolto in primo e in secondo grado. "Anche in questo processo - prosegue- ha giocato un vizio, ovviamente deliberato, che hanno assunto con la linea dell'ossessione inquisitoria alcuni magistrati della procura di Palermo e della procura ...

