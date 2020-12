"Mandate gli auguri a mia madre che è ospite della casa di riposo" (Di venerdì 11 dicembre 2020) La lontananza dai propri affetti, l'impossibilità di trascorrere con le persone care alcuni momenti di svago, sono molte le limitazioni cui i soggetti più fragili " come gli anziani ospiti delle Rsa " ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020) La lontananza dai propri affetti, l'impossibilità di trascorrere con le persone care alcuni momenti di svago, sono molte le limitazioni cui i soggetti più fragili " come gli anziani ospiti delle Rsa " ...

"Vorrei estendere un invito – scrive Minatta - La nostra mamma Pasqua il giorno di Natale compirà i 100 anni divenendo la persona più anziana della sua amatissima Delebio. Purtroppo il Covid ha cancel ...

"Nostro nonno compie 100 anni Mandategli una lettera di auguri"

Le nipoti: "Non possiamo festeggiare insieme. La sua è la generazione della carta, aiutateci a fargli una sorpresa" ...

