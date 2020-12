Manchester United, Solskjaer: «Pogba? Raiola non influenza il mio pensiero» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Paul Pogba e delle dichiarazioni di Mino Raiola sul centrocampista francese. Ecco le sue parole Ole Gunnar Solkjaer ha parlato in conferenza stampa di Paul Pogba in relazione alle dichiarazioni di Raiola. «Parlo con i miei giocatori ogni giorno, questo vale anche per Paul. Ciò che mi ha deluso è l’eliminazione dalla Champions League, mentre qualunque cosa dicano gli agenti dei giocatori non mi influenza in alcun modo. Ho già detto il mio pensiero a riguardo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ole Gunnarha parlato di Paule delle dichiarazioni di Minosul centrocampista francese. Ecco le sue parole Ole Gunnar Solkjaer ha parlato in conferenza stampa di Paulin relazione alle dichiarazioni di. «Parlo con i miei giocatori ogni giorno, questo vale anche per Paul. Ciò che mi ha deluso è l’eliminazione dalla Champions League, mentre qualunque cosa dicano gli agenti dei giocatori non miin alcun modo. Ho già detto il mioa riguardo». Leggi su Calcionews24.com

