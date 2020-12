Manchester United | Solskjaer | “Deluso dall’eliminazione in Champions League | ma stiamo migliorando”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro ilCity, Ole Gunnarha parlato della cocente sconfitta contro il Lipsia e la conseguente eliminazione in2020/2021: “Qualsiasi giocatore dovrebbe essere deluso quando perde una partita. Ma abbiamo dimostrato di poter gestire le sconfitte. Sento chemigliorando e assomigliamo di più a una squadra del. Abbiamo attaccanti veloci e dinamici e giocatori di buona qualità che possono creare magia. Tutti dicono che non abbiamo equilibrio, ma abbiamo vinto le nostre ultime quattro partite in campionato”. L’obiettivo deldomani sarà quello di fare la partita e cercare di portarsi subito in vantaggio: “Partire ...