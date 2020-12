Maltempo in Emilia, al lavoro oltre cento volontari della Protezione Civile di Cremona (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cremona, 11 dicembre 2020 - oltre cento volontari di Protezione Civile cremonesi i mpegnati nell'emergenza Emilia. Si chiude una settimana di super lavoro per le diverse associazioni presenti sul ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020), 11 dicembre 2020 -dicremonesi i mpegnati nell'emergenza. Si chiude una settimana di superper le diverse associazioni presenti sul ...

emergenzavvf : #vigilidelfuoco ancora impegnati nei soccorsi per il maltempo che interessa l'Italia dal 28 novembre. 11.300 interv… - DPCgov : ????#allertaROSSA, lunedì #7dicembre, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzan… - emergenzavvf : #Maltempo, 2500 interventi dei #vigilidelfuoco, oltre 1000 solo in Veneto, 300 in Emilia Romagna, 150 in Friuli Ven… - NicolaLovregli1 : RT @sbonaccini: #Maltempo rotta PANARO e piena SECCHIA. @irene_priolo: 'Commissione tecnica speciale per accertare le cause'. Comunicazione… - Cocco060477 : RT @emergenzavvf: #vigilidelfuoco ancora impegnati nei soccorsi per il maltempo che interessa l'Italia dal 28 novembre. 11.300 interventi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Emilia Si attenua l'allerta maltempo in Emilia-Romagna Agenzia ANSA Protezione Civile Cremona Signoroni: In Emilia più di 100 volontari in tre giorni.

Una grande prova di determinazione e organizzazione”. “Più di 100 volontari di Protezione Civile in tre giorni, per l’emergenza Emilia, mentre altri si occupavano delle emergenze sul nostro territorio ...

