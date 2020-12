Maltempo in Campania, prorogata l’allerta: domani raffiche di vento e temporali (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo che di fatto proroga su alcune zone l’allerta già in essere con una riduzione del livello di rischio. In dettaglio, sulle zone Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele, Alto Cilento e Basso Cilento a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di sabato sono ancora previste locali precipitazioni, anche a possibile carattere di rovescio o isolato temporale con raffiche di vento. La criticità idrogeologica è “Gialla”. Si segnalano ancora rischi come: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso di allerta meteo che di fatto proroga su alcune zonegià in essere con una riduzione del livello di rischio. In dettaglio, sulle zone Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele, Alto Cilento e Basso Cilento a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di sabato sono ancora previste locali precipitazioni, anche a possibile carattere di rovescio o isolato temporale condi. La criticità idrogeologica è “Gialla”. Si segnalano ancora rischi come: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di ...

DPCgov : ???Ancora piogge e venti fino a burrasca al Centro-Sud ????#allertaROSSA meteo-idro, mercoledì #9dicembre, in Campania… - Viminale : #Vigilidelfuoco ancora al lavoro per l'emergenza #maltempo: 3000 interventi in #Veneto #FriuliVeneziaGiulia… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo in Campania, ancora allerta gialla - SkyTG24 : Maltempo in Campania, ancora allerta gialla - dariocurcio5 : #Allertameteogialla sulla Campania dalla mezzanotte di oggi per l'intera giornata di sabato. Emanato avviso da Prot… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Campania Maltempo: Campania, prorogata allerta meteo Agenzia ANSA Covid: elenco di tutti gli sportivi morti nel 2020

L'Occhio: quotidiano online | ultime notizie, news, su politica, cronaca, economia, spettacoli, musica, cultura, scienza, tecnologia ...

Maltempo in Campania: prorogata l'allerta, le previsioni

Nuovo avviso di allerta meteo della Protezione Civile, con la proroga del maltempo su alcune zone e una riduzione del livello di rischio. In particolare, sulle zone 1,3,5,6,8 (Zona 1: Piana campana, N ...

L'Occhio: quotidiano online | ultime notizie, news, su politica, cronaca, economia, spettacoli, musica, cultura, scienza, tecnologia ...Nuovo avviso di allerta meteo della Protezione Civile, con la proroga del maltempo su alcune zone e una riduzione del livello di rischio. In particolare, sulle zone 1,3,5,6,8 (Zona 1: Piana campana, N ...