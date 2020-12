Malgioglio non si ricorda il nome della Mrazova: la furia del fidanzato (Di venerdì 11 dicembre 2020) Luca Onestini si è scagliato contro Cristiano Malgioglio, che al GF Vip ha ammesso di non ricordare il nome di Ivana Mrazova. GF Vip, Onestini tuona contro Malgioglio: “Non si ricorda di Ivana?” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Luca Onestini si è scagliato contro Cristiano, che al GF Vip ha ammesso di nonre ildi Ivana. GF Vip, Onestini tuona contro: “Non sidi Ivana?” su Notizie.it.

SirDistruggere : Malgioglio al GF dopo averci fatto sapere che i gay sono destinati a rimanere soli,oggi ci rivela che il covid19 è… - Sunuovigiorni : @vogliotrichechi Io la trovo comunque oscena. Tommaso non è un bambino, parla di quello che vuole. Prima ha fatto c… - Saralua_ : @Anarygon Ma anche a me da fastidio che Malgioglio gli impedisca di parlarne. Semplicemente questa frase è too much… - giuls1313 : RT @effylifestyle: I zorzelli che mangiano per forza l'ennesima torta di cristiano *Malgioglio va via* P: dagli occhi mi esce T: non ce la… - rosymaisto__ : RT @effylifestyle: I zorzelli che mangiano per forza l'ennesima torta di cristiano *Malgioglio va via* P: dagli occhi mi esce T: non ce la… -