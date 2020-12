Maker Fair e Altaroma, tre giorni di moda sostenibile (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dal 10 al 13 dicembre parte la seconda edizione del progetto legato alla sostenibilità della moda promosso da Maker Fair e Altaroma. Processi e materiali innovativi, cura e responsabilità sociale, attenzione verso l’impatto ambientale sono solo alcuni degli aspetti che ruotano attorno alla sostenibilità del sistema moda e che sono alla base della filosofia dei designer che aderiscono al progetto R3Circle – Riuso Riciclo Rigenero. Attraverso una vetrina virtuale, dal 10 al 13 dicembre, sarà possibile conoscere i lavori e le collezioni di dodici tra i designer del vivaio Altaroma: video, look-book, brand profile, interviste in diretta e on demand per scoprire i nuovi talenti sostenibili del Made in Italy. Le parole di Adriano Franchi, Direttore Generale di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dal 10 al 13 dicembre parte la seconda edizione del progetto legato alla sostenibilità dellapromosso da. Processi e materiali innovativi, cura e responsabilità sociale, attenzione verso l’impatto ambientale sono solo alcuni degli aspetti che ruotano attorno alla sostenibilità del sistemae che sono alla base della filosofia dei designer che aderiscono al progetto R3Circle – Riuso Riciclo Rigenero. Attraverso una vetrina virtuale, dal 10 al 13 dicembre, sarà possibile conoscere i lavori e le collezioni di dodici tra i designer del vivaio: video, look-book, brand profile, interviste in diretta e on demand per scoprire i nuovi talenti sostenibili del Made in Italy. Le parole di Adriano Franchi, Direttore Generale di ...

