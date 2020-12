FirenzePost : Magistrati onorari Toscana, flash mob davanti al Palazzo di giustizia - LucaPattaya : @mattinodinapoli Con bonafeta alla giustizia non c’è speranza, è praticamente tutto fermo da marzo, cancellieri e m… - LaCnews24 : Protestano i magistrati onorari, flash mob a Palmi e Locri: ''Senza di noi il sistema collassa'' #calabrianotizie… - bentley_giulia : Un unico filo ideale unisci i magistrati onorari italiani. E non è tutto! - mattinodinapoli : Napoli, flash mob davanti al Tribunale dei magistrati onorari contro la precarietà -

Ultime Notizie dalla rete : Magistrati onorari

Il Fatto Quotidiano

Monta la protesta tra i magistrati onorari italiani, precari cronici da anni in attesa di una legge di riforma, e arrivati ora allo sciopero della fame pur di ottenere attenzione dal governo. Domani, ...I magistrati onorari in servizio presso il tribunale di Ascoli si ritroveranno insieme a quelli di tutte le Marche domani ad Ancona per un flash mob in programma davanti al Tribunale alle 11 a favore ...