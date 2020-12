Mafia: per Mannino un'odissea giudiziaria lunga quasi 30 anni/Adnkronos (5) (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Dunque, neppure il contesto in cui la Pubblica Accusa ha inserito la condotta, indimostrata, del Mannino, si attaglia - avevano detto i giudici guidati da Adirana Piras - alla configurazione dell'illecito penale per come contestatogli, prestandosi, come ogni macro evento storico, a chiavi di lettura opinabili, certamente inidonee ad offrire interpretazioni inequivocabili che garantiscano quella certezza, al di la di ogni ragionevole dubbio, richiesta invece dal giudizio penale di responsabilità personale". Il 4 dicembre scorso la Procura generale della Cassazione ha chiesto di dichiarare "inammissibile" il ricorso della Procura generale di Palermo contro l'assoluzione dell'ex ministro Calogero Mannino. E confermare l'assoluzione. Arrivata oggi. (di Elvira Terranova) Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) () - "Dunque, neppure il contesto in cui la Pubblica Accusa ha inserito la condotta, indimostrata, del, si attaglia - avevano detto i giudici guidati da Adirana Piras - alla configurazione dell'illecito penale per come contestatogli, prestandosi, come ogni macro evento storico, a chiavi di lettura opinabili, certamente inidonee ad offrire interpretazioni inequivocabili che garantiscano quella certezza, al di la di ogni ragionevole dubbio, richiesta invece dal giudizio penale di responsabilità personale". Il 4 dicembre scorso la Procura generale della Cassazione ha chiesto di dichiarare "inammissibile" il ricorso della Procura generale di Palermo contro l'assoluzione dell'ex ministro Calogero. E confermare l'assoluzione. Arrivata oggi. (di Elvira Terranova)

