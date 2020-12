Mafia: per Mannino un'odissea giudiziaria lunga quasi 30 anni/Adnkronos (4) (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Adnkronos) - Ma nel febbraio successivo i sostituti procuratori Generali, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera, hanno impugnato la sentenza del collegio della prima sezione della Corte d'Appello di Palermo, presieduto da Adriana Piras, consiglieri a latere Massimo Corleo e la relatrice Maria Elena Gamberini, per motivi di diritto. I pg hanno contestato "la logicità e la conformità alla legge della sentenza che", nel processo in abbreviato, aveva scagionato l'ex esponente democristiano dall'accusa di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato, confermando l'assoluzione dei giudici di primo grado. Nelle motivazioni della sentenza di assoluzione i giudici di secondo grado avevano scritto che "non è stato affatto dimostrato che Mannino fosse finito anch'egli nel mirino della Mafia a causa di sue presunte ed indimostrate ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) () - Ma nel febbraio successivo i sostituti procuratori Generali, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera, hanno impugnato la sentenza del collegio della prima sezione della Corte d'Appello di Palermo, presieduto da Adriana Piras, consiglieri a latere Massimo Corleo e la relatrice Maria Elena Gamberini, per motivi di diritto. I pg hanno contestato "la logicità e la conformità alla legge della sentenza che", nel processo in abbreviato, aveva scagionato l'ex esponente democristiano dall'accusa di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato, confermando l'assoluzione dei giudici di primo grado. Nelle motivazioni della sentenza di assoluzione i giudici di secondo grado avevano scritto che "non è stato affatto dimostrato chefosse finito anch'egli nel mirino dellaa causa di sue presunte ed indimostrate ...

