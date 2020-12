Mafia: Mancino, 'incontrai Contrada solo alla vigilia di Natale del '92' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Caltanissetta, 11 dic. (Adnkronos) - "Ho incontrato Bruno Contrada solo una volta, per un saluto, alla vigilia di Natale del 1992, quando ero ministro dell'Interno. Mi disse 'Io non sono responsabile delle accuse che mi vengono mosse' e io gli ho augurato che possa venir furori la verità'". Lo ha detto l'ex Presidente del Senato Nicola Mancino deponendo in videconferenza al processo sul presunto depistaggio sulle indagini sulle indagini sulla strage Borsellino. Il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo ha sempre raccontato di avere appreso da Paolo Borsellino di avere incontrato "fuori dalla stanza del ministro Mancino" il primo luglio del 1992 Bruno Contrada. Quel giorno Borsellino stava interrogando Mutolo alla Dia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Caltanissetta, 11 dic. (Adnkronos) - "Ho incontrato Brunouna volta, per un saluto,didel 1992, quando ero ministro dell'Interno. Mi disse 'Io non sono responsabile delle accuse che mi vengono mosse' e io gli ho augurato che possa venir furori la verità'". Lo ha detto l'ex Presidente del Senato Nicoladeponendo in videconferenza al processo sul presunto depistaggio sulle indagini sulle indagini sulla strage Borsellino. Il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo ha sempre raccontato di avere appreso da Paolo Borsellino di avere incontrato "fuori dstanza del ministro" il primo luglio del 1992 Bruno. Quel giorno Borsellino stava interrogando MutoloDia ...

Caltanissetta, 11 dic. (Adnkronos) - "Ho incontrato Bruno Contrada solo una volta, per un saluto, alla vigilia di natale del 1992, quando ero ministro dell'Interno. Mi disse 'Io non sono responsabile

L'ex ministro, già assolto in primo grado e in Appello, era accusato di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato nel processo stralcio ...Caltanissetta, 11 dic. (Adnkronos) - "Ho incontrato Bruno Contrada solo una volta, per un saluto, alla vigilia di natale del 1992, quando ero ministro dell'Interno. Mi disse 'Io non sono responsabile ...