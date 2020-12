Mafia: legale Mannino, 'assoluzione inevitabile conclusione di un'ossessione giudiziaria' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Palermo, 11 dic. (Adnkronos) - L'assoluzione definitiva dell'ex ministro Calogero Mannino nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia "è la inevitabile conclusione di una sorta di ossessione giudiziaria che ha afflitto Mannino per circa 30 anni e che ha segnato l'esistenza stessa dell'ex ministro". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocata Grazia Volo, che da oltre 30 anni segue l'ex ministro democristiano. "Personalmente penso che la verifica di questi accadimenti, per il tempo trascorso, debba essere affidata agli storici", aggiunge Volo. Che poi sottolinea: "Le condizioni attuali del paese e i problemi che emergono dovrebbero focalizzare l'attenzone giudiziaria a fatti più attuali e temo anche che la Sicilia abbia come riacquistato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Palermo, 11 dic. (Adnkronos) - L'definitiva dell'ex ministro Calogeronel processo sulla trattativa tra Stato e"è ladi una sorta diche ha afflittoper circa 30 anni e che ha segnato l'esistenza stessa dell'ex ministro". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocata Grazia Volo, che da oltre 30 anni segue l'ex ministro democristiano. "Personalmente penso che la verifica di questi accadimenti, per il tempo trascorso, debba essere affidata agli storici", aggiunge Volo. Che poi sottolinea: "Le condizioni attuali del paese e i problemi che emergono dovrebbero focalizzare l'attenzonea fatti più attuali e temo anche che la Sicilia abbia come riacquistato ...

