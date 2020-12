Ma quale assoluzione per raptus di gelosia. La verità di Brescia è un'altra (Di venerdì 11 dicembre 2020) È sempre difficile parlare di un caso di uxoricidio, reato odioso e purtroppo abbastanza frequente, anche quando l’assassino è una persona anziana. A quanto pare, però, per alcuni politici e opinionisti di ignote competenze e note incompetenze - e incredibilmente anche per alcuni magistrati e avvocati - è semplicissimo. Sono talmente bravi, da parlarne senza conoscere nulla del fatto e del processo, e ovviamente nulla né della povera vittima né del suo carnefice. Perché, tutto sommato, a questi partigiani dell’opportunismo politico, a questi vanitosi necrofagi non interessa nulla delle persone coinvolte, nemmeno delle vittime. E allora aprono le danze con i post, i tweet, le solenni indignazioni, tutte basate sull’ignoranza del fatto, del processo, tutte originate da questo ormai ripetitivo e macabro utilizzo di una tragica morte per fini strumentali, elettorali, identitari, per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) È sempre difficile parlare di un caso di uxoricidio, reato odioso e purtroppo abbastanza frequente, anche quando l’assassino è una persona anziana. A quanto pare, però, per alcuni politici e opinionisti di ignote competenze e note incompetenze - e incredibilmente anche per alcuni magistrati e avvocati - è semplicissimo. Sono talmente bravi, da parlarne senza conoscere nulla del fatto e del processo, e ovviamente nulla né della povera vittima né del suo carnefice. Perché, tutto sommato, a questi partigiani dell’opportunismo politico, a questi vanitosi necrofagi non interessa nulla delle persone coinvolte, nemmeno delle vittime. E allora aprono le danze con i post, i tweet, le solenni indignazioni, tutte basate sull’ignoranza del fatto, del processo, tutte originate da questo ormai ripetitivo e macabro utilizzo di una tragica morte per fini strumentali, elettorali, identitari, per ...

Pene di 28 e 12 mesi rispettivamente all'imprenditore 47enne e al fiduciario 51enne che hanno ottenuto indebitamente 660'000 franchi. Assolto il 67enne.

In serata la decisione dei giudici dopo venticinque udienze. Nove gli imputati accusati di infiltrazioni 'ndranghetiste tra Asti, Costigliole d’Asti e Alba ...

