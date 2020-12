M5s, fuga mai vista nella storia della Repubblica. Già 47 parlamentari hanno mollato il Movimento (Di venerdì 11 dicembre 2020) M5s, fuga per la poltrona. O contro il tradimento dei valori del Movimento. Ognuno (all’interno dei pentastellati) la vede come vuole, ma i dati sono impressionanti. Un parlamentare su 7 ha già lasciato il Movimento 5 Stelle. Una media mai vista nella storia Repubblicana. Tra Palazzo Madama e Montecitorio, sono ben 47 parlamentari su 226 deputati e 112 senatori inizialmente eletti. E la fuga pare tutt’altro che terminata. Dall’inizio della legislatura sono ben 16 i senatori passati al Misto e 27 i deputati che hanno abbandonato. A provocare l’ennesima emorragia, il dilaniante voto sul Mes. Con i transfughi di ieri si arriva, dunque, a trentuno. Fra espulsi e fuoriusciti, come confermano i dati di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) M5s,per la poltrona. O contro il tradimento dei valori del. Ognuno (all’interno dei pentastellati) la vede come vuole, ma i dati sono impressionanti. Un parlamentare su 7 ha già lasciato il5 Stelle. Una media maina. Tra Palazzo Madama e Montecitorio, sono ben 47su 226 deputati e 112 senatori inizialmente eletti. E lapare tutt’altro che terminata. Dall’iniziolegislatura sono ben 16 i senatori passati al Misto e 27 i deputati cheabbandonato. A provocare l’ennesima emorragia, il dilaniante voto sul Mes. Con i transfughi di ieri si arriva, dunque, a trentuno. Fra espulsi e fuoriusciti, come confermano i dati di ...

