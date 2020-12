Lutto nel mondo del cinema | è morto Kim Ki-duk a 59 anni

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Graveneldel. All’età di 59il celebre regista sudocoreano Kim Ki-duk, autore di film indimenticabili come Primavera, Estate, Autunno, Inverno… e ancora Primavera o Ferro 3 – La casa vuota. Il cineasta asiatico aveva vinto il Leone d’Oro a Venezia nel 2012 con Pietà: lascia un vuoto incolmabile negli amanti deld’autore ed è un’altra vittima del coronavirus, contratto in Lettonia e causa del suo decesso per via di complicazioni respiratorie. SportFace.