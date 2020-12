Lutto nel cinema: l’attore è stato trovato senza vita nel suo appartamento (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tommy "Tiny" Lister è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Los Angeles. Icona del mondo del wrestling, che lo ha conosciuto con il "nome di battaglia" di Zeus, e attore, il 62enne è deceduto per cause ancora da accertare. Secondo alcune fonti nei giorni scorsi il gigante classe 1958 avrebbe presentato dei sintomi da Covid 19. Gran cordoglio tra i fan del wrestling per la morte di un personaggio divenuto celebre negli anni 80?, anche per il suo dualismo con Hulk Hogan: la loro esperienza sul ring si è intrecciata a quella sul grande schermo. "Zeus" è stato uno dei personaggi più popolari nel mondo del wrestling negli anni '80. Un vero e proprio gigante (era alto 1.96 m), che non aveva rinunciato a rincorrere i suoi sogni nonostante i problemi alla vista legati alla ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tommy "Tiny" Lister ènel suodi Los Angeles. Icona del mondo del wrestling, che lo ha conosciuto con il "nome di battaglia" di Zeus, e attore, il 62enne è deceduto per cause ancora da accertare. Secondo alcune fonti nei giorni scorsi il gigante classe 1958 avrebbe presentato dei sintomi da Covid 19. Gran cordoglio tra i fan del wrestling per la morte di un personaggio divenuto celebre negli anni 80?, anche per il suo dualismo con Hulk Hogan: la loro esperienza sul ring si è intrecciata a quella sul grande schermo. "Zeus" èuno dei personaggi più popolari nel mondo del wrestling negli anni '80. Un vero e proprio gigante (era alto 1.96 m), che non aveva rinunciato a rincorrere i suoi sogni nonostante i problemi alla vista legati alla ...

