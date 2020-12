L’utile netto di Broadcom sale a £940 milioni nel Q4 fiscale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ha riportato ieri i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre fiscale, migliori delle stime di Wall Street. La società ha anche nominato il suo nuovo CFO e ha fornito indicazioni per il futuro che hanno superato le stime degli analisti. Nonostante l’ottimo rapporto sugli utili, le azioni Broadcom, che puoi imparare ad acquistare online qui, sono scese di quasi il 2,5% nel trading after-hours di ieri. La società statunitense ha ora un prezzo per azione di £300 rispetto ai £126 per azione dello scorso marzo, quando l’impatto del COVID-19 era al suo apice. Broadcom aveva iniziato l’anno a £242 per azione. Risultati finanziari di Broadcom nel Q4 vs. stime degli analisti Broadcom ha affermato che il suo utile netto nel quarto ... Leggi su invezz (Di venerdì 11 dicembre 2020)Inc. (NASDAQ: AVGO) ha riportato ieri i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre, migliori delle stime di Wall Street. La società ha anche nominato il suo nuovo CFO e ha fornito indicazioni per il futuro che hanno superato le stime degli analisti. Nonostante l’ottimo rapporto sugli utili, le azioni, che puoi imparare ad acquistare online qui, sono scese di quasi il 2,5% nel trading after-hours di ieri. La società statunitense ha ora un prezzo per azione di £300 rispetto ai £126 per azione dello scorso marzo, quando l’impatto del COVID-19 era al suo apice.aveva iniziato l’anno a £242 per azione. Risultati finanziari dinel Q4 vs. stime degli analistiha affermato che il suo utilenel quarto ...

