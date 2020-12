L’uomo travolto dallo starnuto della vecchina nel graffito potrebbe essere davvero Banksy? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Banksy torna con una nuova opera, la nonna che starnutisce, e forse svela la sua identità in una foto Lo street artist Banksy torna con una nuova opera dedicata al Covid-19: una nonnina starnutisce e, nell’atto, oltre a lasciar andare borsetta e bastone, perde anche la dentiera. L’opera è spuntata a Totterdown, un sobborgo di Bristol e precisamente nella strada più ripida di tutta l’Inghilterra, e si chiama “Aachoo”. Banksy ha rivendicato la paternità dell’opera su Instagram ma qui, oltre alla foto del graffito, compare anche un uomo che finge di essere travolto dallo starnuto potente della vecchina e rischia persino di perdere l’ombrello. Non sono tardate ad arrivare le prime speculazioni sull’identità ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020)torna con una nuova opera, la nonna che starnutisce, e forse svela la sua identità in una foto Lo street artisttorna con una nuova opera dedicata al Covid-19: una nonnina starnutisce e, nell’atto, oltre a lasciar andare borsetta e bastone, perde anche la dentiera. L’opera è spuntata a Totterdown, un sobborgo di Bristol e precisamente nella strada più ripida di tutta l’Inghilterra, e si chiama “Aachoo”.ha rivendicato la paternità dell’opera su Instagram ma qui, oltre alla foto del, compare anche un uomo che finge dipotentee rischia persino di perdere l’ombrello. Non sono tardate ad arrivare le prime speculazioni sull’identità ...

