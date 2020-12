L’ultima dei Beckham: una ‘super cantina’ per bottiglie di vino da 6mln di sterline (Di venerdì 11 dicembre 2020) David Beckham e Victoria Beckham hanno messo a punto il loro progetto per conservare al meglio il loro patrimonio di vini. Lo riferisce il Sun, secondo cui la coppia avrebbe fatto progettare quella che è stata definita una super cantina nella zona di Cotswolds, nella zona distrettuale dell'Oxfordshire, in Inghilterra, dove la coppia ha da tempo comprato un'abitazione.L'impianto seminterrato potrà contenere ben 7.315 bottiglie di pregiato vino e avrà un costo di circa 6 milioni di sterline. Una costruzione che supererà gli 80 mq e sorgerà proprio nei pressi della casa dei Beckham. La nuova super cantina vedrà la luce entro febbraio 2021 e conserverà al meglio i vini della coppia. Sia David che Victoria, infatti, sono da sempre grandi appassionati. Con un investimento simile, potranno ... Leggi su golssip (Di venerdì 11 dicembre 2020) Davide Victoriahanno messo a punto il loro progetto per conservare al meglio il loro patrimonio di vini. Lo riferisce il Sun, secondo cui la coppia avrebbe fatto progettare quella che è stata definita una super cantina nella zona di Cotswolds, nella zona distrettuale dell'Oxfordshire, in Inghilterra, dove la coppia ha da tempo comprato un'abitazione.L'impianto seminterrato potrà contenere ben 7.315di pregiatoe avrà un costo di circa 6 milioni di. Una costruzione che supererà gli 80 mq e sorgerà proprio nei pressi della casa dei. La nuova super cantina vedrà la luce entro febbraio 2021 e conserverà al meglio i vini della coppia. Sia David che Victoria, infatti, sono da sempre grandi appassionati. Con un investimento simile, potranno ...

