Lukaku e la sindrome del posto sbagliato nel momento sbagliato

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) L’istantanea flash dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League è indubbiamente la comica respinta disul colpo di testa di Sanchez: nelal. E non è la prima volta… In quasi un anno e mezzo di permanenza in nerazzurro, Romeluha saputo farsi amare. Non succede così spesso che un giocatore entri rapidamente nel cuore dei tifosi, eppure il colosso belga c’è riuscito, meritandoselo. Grazie alle strabilianti capacità tecniche, fisiche e atletiche, ovviamente, ma anche e soprattutto per il suo atteggiamento. Umiltà, generosità, altruismo, un punto di riferimento da fratello maggiore per chiunque dei suoi compagni. Calcisticamente e umanamente. Nei giorni scorsi, durante un’intervista concessa a France ...