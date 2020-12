Luigi de Magistris: “Il Museo di Maradona si farà” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris annuncia: “il Museo di Maradona si farà”. Il Museo di Maradona diventerà realtà. Lo ha annunciato pochi minuti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Sindaco di NapoliDeannuncia: “ildisi. Ildidiventerà realtà. Lo ha annunciato pochi minuti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sportface2016 : #Napoli, le parole del sindaco Luigi #DeMagistris sul Museo di #Maradona - televomero : Approvato il bilancio del Comune di Napoli le prime dichiarazioni del Sindaco Luigi de Magistris - Tartaruga1991L : Il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris si è salvato per un voto grazie a Forza Italia, ma è chiaro che non ha più una maggioranza solida. - iISud24 : Napoli, approvato il bilancio: Luigi de Magistris si salva in extremis #11dicembre #napoli #campania #demagistris… - Leadera47000301 : @luigidimaio Quale tra questi leader politici ha lavorato come steward allo Stadio Diego Armando Maradona (ex San P… -