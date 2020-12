"Lui ha preso il premio Nobel". Coltellate tra compagni: Bersani umilia Renzi nel salottino di Formigli | Video (Di venerdì 11 dicembre 2020) A sinistra, i coltelli non vengono mai riposti. L'ultima lampante dimostrazione arriva da un intervento di Pierluigi Bersani, ospite a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7, nella puntata di giovedì 10 dicembre. Si parlava di Matteo Renzi, delle bizze e delle minacce del leader di Italia Viva a Giuseppe Conte, con il quale sarebbe pronto a rompere per la vicenda della task-force per la gestione del Recovery Plan. E Bersani, che con Renzi ha da sempre il dente avvelenato, attacca con uno dei suoi modi di dire: "Se si tira un filo può venir giù il maglione", premette. Dunque passa all'attacco: "Anche io penso servano correzioni, ma non metto la pistola alla tempia al Governo. Renzi lamenta l'assenza di collegialità, ha un punto di osservazione notevole perché quando è toccato a lui, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) A sinistra, i coltelli non vengono mai riposti. L'ultima lampante dimostrazione arriva da un intervento di Pierluigi, ospite a PiazzaPulita di Corradosu La7, nella puntata di giovedì 10 dicembre. Si parlava di Matteo, delle bizze e delle minacce del leader di Italia Viva a Giuseppe Conte, con il quale sarebbe pronto a rompere per la vicenda della task-force per la gestione del Recovery Plan. E, che conha da sempre il dente avvelenato, attacca con uno dei suoi modi di dire: "Se si tira un filo può venir giù il maglione", premette. Dunque passa all'attacco: "Anche io penso servano correzioni, ma non metto la pistola alla tempia al Governo.lamenta l'assenza di collegialità, ha un punto di osservazione notevole perché quando è toccato a lui, ha ...

