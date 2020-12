(Di venerdì 11 dicembre 2020) Non è chiara la causa del decesso. I figli sono stati indagati per abbandono di incapace, scrive la stampa locale. Abbandono di persona incapace. È questa l’accusa nei confronti di due fratelli di 47 e 45 anni di) che secondo gli inquirenti non avrebbero le cure necessarie alla madrecadavere nella serata del

MoliPietro : Lugagnano (Piacenza) – Trovata 68enne morta tra l’immondizia: dramma della solitudine -

Ultime Notizie dalla rete : Lugagnano Piacenza

Libertà

Non è chiara la causa del decesso. I figli sono stati indagati per abbandono di incapace, scrive la stampa locale. Abbandono di persona incapace. È questa l’accusa nei confronti di due fratelli di 47 ...Non è chiara la causa del decesso. I figli sono stati indagati per abbandono di incapace, scrive "Il Piacenza".