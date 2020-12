L’Ue si sblocca | arrivano i miliardi | Conte | “ora dobbiamo solo correre”

Leggi su chenews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Nonostante l’ostracismo di Polonia e Ungheria, l’Unione Europea approva bilancio e Recovery Fund,esulta, Speranza meno. Alla fine l’Unione Europea ha vinto anche la forte opposizione di Polonia e Ungheria e ha raggiunto all’unanimità l’accordo sul Recovery Fund e sul Next Generation Eu. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.possiamo cominciare con l’attuazione e la ricostruzione delle nostre economie. Il nostro monumentale pacchetto di ripresa guiderà la transizione verde e digitale”. In Italia la notizia è stata accolta con grande soddisfazione, ma non da tutti. Il premierha subito ‘cinguettato’: “E’ stato raggiunto in Consiglio europeo l’accordo definitivo sul Next Generation EU. Questo significa poterre le ingenti risorse destinate all’Italia: ...