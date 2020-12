Ludovica Pagani-El Shaarawy | incontro in un lussuoso albergo di Dubai

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 11 dicembre 2020) El, iniziano a circolare voci su una love story tra l’influencer ed il calciatore. Il Faraone è un attaccante dello Shanghai Shenhua, l’esperienza cinese è stata sicuramente importante dal punto di vista economico, mentre sotto l’aspetto sportivo non ha dato grandissime soddisfazioni. La scorsa sessione di mercato è stato vicinissimo ad un ritorno alla Roma, ma la trattativa con il club giallorosso non è andato a buon fine. La dj è salita alla ribalta anche per il suo rapporto con il mondo del calcio, si è presentata in alcune trasmissioni ed in più sui social si è fotografata con le magliette di alcune squadre italiane.-El, l’Secondo alcune voci circolate nelle ultime ore ...