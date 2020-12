Luciana Lamorgese è negativa al Covid | ' Il test era un falso positivo'

fattoquotidiano : La ministra Luciana Lamorgese è negativa al Covid: “Il tampone era un falso positivo” - SkyTG24 : Covid, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è negativa: suo test era falso positivo - AlfonsoBonafede : Auguri di pronta guarigione alla ministra Luciana Lamorgese. Io e il ministro @luigidimaio, accanto a lei durante i… - razorblack66 : RT @_GrayDorian: Luciana #Lamorgese è negativa: per un errore del tampone era risultata Ministro dell'Interno. - ReverendoAdria1 : RT @_GrayDorian: Luciana #Lamorgese è negativa: per un errore del tampone era risultata Ministro dell'Interno. -

Ultime Notizie dalla rete : Luciana Lamorgese

ROMA – Il Ministro dell’interno Luciana Lamorgese non è mai stata positiva al coronavirus: il test molecolare eseguito lunedì scorso, comunicato come positivo, si è rivelato errato. Lo rende noto il V ...“Luciana Lamorgese non è mai stata positiva al coronavirus”. Lo ha comunicato il Viminale, spiegando che “il test molecolare eseguito lunedì 7 dicembre, relativo ad un normale controllo periodico, com ...