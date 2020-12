Lucia Caiazza picchiata a morte dal compagno: processo immediato, autopsia conferma orrore subito (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lucia Caiazza morta a seguito di un violento pestaggio da parte del suo compagno e convivente. Vincenzo Garzia, questo il nome del presunto assassino tratto in arresto lo scorso 5 ottobre, sarà processato già il prossimo 27 gennaio. Per lui infatti è stato disposto il giudizio immediato. Giudizio immediato per il compagno di Lucia Caiazza, picchiata a morte Lucia Caiazza è morta a 52 anni a Napoli, in ospedale. Ricoverata perché in preda a dei fortissimi dolori addominali, la vittima non aveva mai riferito alle figlie né ai medici di essere stata brutalmente picchiata dal compagno. Ma le indagini partite dopo il decesso, hanno rivelato che Garzia, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020)morta a seguito di un violento pestaggio da parte del suoe convivente. Vincenzo Garzia, questo il nome del presunto assassino tratto in arresto lo scorso 5 ottobre, sarà processato già il prossimo 27 gennaio. Per lui infatti è stato disposto il giudizio. Giudizioper ildiè morta a 52 anni a Napoli, in ospedale. Ricoverata perché in preda a dei fortissimi dolori addominali, la vittima non aveva mai riferito alle figlie né ai medici di essere stata brutalmentedal. Ma le indagini partite dopo il decesso, hanno rivelato che Garzia, ...

