Loredana Bertè | l’orrore | “Spinta da mio padre nella bara di mia sorella”

A distanza di tempo, Loredana Bertè torna a parlare della scomparsa di sua sorella Mia Martini e del loro violento padre, con un episodio drammatico. A distanza di anni, Loredana Bertè torna sulla morte di Mia Martini. La sua amatissima sorella venne ritrovata priva di vita all'interno della sua casa a Cardano al Campo, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

