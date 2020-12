Lombardia zona gialla: supermercati e negozi aperti, centri commerciali chiusi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Da domenica 13 dicembre la Lombardia diventa zona gialla da arancione (qui l’annuncio del governatore Fontana). Cambiano i divieti e le limitazioni, ci si potrà spostare nel proprio comune e in tutti quelli lombardi tra le 22 e le 5 del mattino, quando è in vigore il coprifuoco. Si potrà andare al bar e nei ristoranti td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 11 dicembre 2020) Da domenica 13 dicembre ladiventada arancione (qui l’annuncio del governatore Fontana). Cambiano i divieti e le limitazioni, ci si potrà spostare nel proprio comune e in tutti quelli lombardi tra le 22 e le 5 del mattino, quando è in vigore il coprifuoco. Si potrà andare al bar e nei ristoranti td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

FontanaPres : ?? Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina ho parlato con il ministro Speranza il qu… - carlaruocco1 : La #Lombardia ha il triste primato dei 23.000 morti di #COVID19 e mancano vaccini antinfluenzali, ma l'assessore al… - RealHumanBean_7 : RT @Adrianaaaaaaaa: Oggi ancora quasi 900 morti e da domenica la Lombardia, peggior focolaio mondiale di Covid, diventerà zona gialla per p… - GilardiNad : RT @Adrianaaaaaaaa: Oggi ancora quasi 900 morti e da domenica la Lombardia, peggior focolaio mondiale di Covid, diventerà zona gialla per p… - Moonlightshad1 : RT @Adrianaaaaaaaa: Oggi ancora quasi 900 morti e da domenica la Lombardia, peggior focolaio mondiale di Covid, diventerà zona gialla per p… -