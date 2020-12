Lombardia zona gialla: negozi aperti fino alle 21, sì attività motoria fuori dal proprio Comune (Di sabato 12 dicembre 2020) La Lombardia è zona gialla. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza e da domenica 13 dicembre le restrizioni si attenuano. Sono sempre consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno della propria regione e verso altre in zona gialla. Ma saranno vietati in altre regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 12 dicembre 2020) La. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza e da domenica 13 dicembre le restrizioni si attenuano. Sono sempre consentiti gli spostamenti d22 all’interno della propria regione e verso altre in. Ma saranno vietati in altre regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Corriere : Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria in zona gialla da domenica: firmata l’ordinanza - FontanaPres : ?? Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina ho parlato con il ministro Speranza il qu… - fanpage : Niente da fare per Campania e Toscana, restano in #zonaarancione. L'elenco delle regioni che passano in #zonagialla - manfredipalmeri : LOMBARDIA ZONA GIALLA DA DOMENICA 13/12/2020 Adesso è ufficiale che la #Lombardia da domenica #13dicembre 2020 è in… - grattiniepompin : lombardia in zona gialla, io felice -