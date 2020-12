Lombardia e Piemonte diventano regioni gialle. Oggi l’ordinanza: ecco cosa cambierà (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nuovo venerdì, nuova cabina di regia. Nel pomeriggio è attesa la nuova valutazione dei 21 parametri sull’emergenza Coronavirus comunicati dalle regioni – criteri che ne stabiliscono l’indice di rischio – e il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le nuove ordinanze territoriali. Tra le più attese ci sono quelle di Lombardia e Piemonte, partite zone rosse e che attendono ora il passaggio alla zona gialla. Il presidente lombardo Attilio Fontana ha già fatto sapere che, nei fatti, la sua Regione allenterà le misure a partire da domenica 13 dicembre. Alberto Cirio, invece, non ha dato una data precisa per il Piemonte. Anche la Toscana aspetta il via libera per abbandonare l’arancione, ma il processo sarà lungo almeno un’altra settimana. L’obiettivo dichiarato del governo è quello di fare in modo che tutte le ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nuovo venerdì, nuova cabina di regia. Nel pomeriggio è attesa la nuova valutazione dei 21 parametri sull’emergenza Coronavirus comunicati dalle– criteri che ne stabiliscono l’indice di rischio – e il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le nuove ordinanze territoriali. Tra le più attese ci sono quelle di, partite zone rosse e che attendono ora il passaggio alla zona gialla. Il presidente lombardo Attilio Fontana ha già fatto sapere che, nei fatti, la sua Regione allenterà le misure a partire da domenica 13 dicembre. Alberto Cirio, invece, non ha dato una data precisa per il. Anche la Toscana aspetta il via libera per abbandonare l’arancione, ma il processo sarà lungo almeno un’altra settimana. L’obiettivo dichiarato del governo è quello di fare in modo che tutte le ...

