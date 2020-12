Lo Stato dentro Ilva Governo soddisfatto Calenda | Mittal ha vinto la lotteria

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Lotorna a gestire l’ex. Dopo una giornata lunghissima di continui rinvii, poco prima della mezzanotte èfirmato l’accordo tra Arcelore Invitalia che sancisce ufficialmente l’ingresso dellonell’acciaieria. La mano pubblica torna a investire in prima persona venticinque anni dopo aver ceduto gli stabilimenti al gruppo dei Riva, che gestì la produzione fino al 2013. L’accordo prevede un aumento di capitale di AmInvest Co. Italy Spa per 400 milioni di euro, che darà a Invitalia il 50% dei diritti di voto della società. A maggio del 2022 è programmato, poi, un secondo aumento di capitale, che sarà sottoscritto fino a 680 milioni da parte di Invitalia e fino a 70 milioni di parte di Arcelor. Al quel punto la società guidata da Domenico Arcuri sarà ...