Lo spot dell’Università di Cagliari vince l’Oscar della pubblicità

(Di venerdì 11 dicembre 2020) CAGLIARI – Per il secondo anno consecutivo la Sardegna sale sul gradino più alto della pubblicità italiana. E stavolta si tratta di una vittoria speciale, perché ad aggiudicarsi l’oscar della 52esima edizione dei Key awards è lo spot ‘Universo UniCa’ promosso dall’Università degli studi di Cagliari. La cerimonia di assegnazione del premio si è svolta ieri sera da remoto. Il premio, assegnato nella categoria “Campagne istituzionali”, ha un significato particolarmente importante per l’Università sarda, perché cade in occasione dei suoi 400 anni di vita e nell’anno della pandemia da coronavirus.